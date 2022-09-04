Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. На Камчатке проходит II этап Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Эксперты из всех регионов страны собрались здесь, чтобы поделиться с юным поколением своими знаниями, навыками и опытом.

Илья Разбаш Экосубботник на берегу Охотского моря

Круг вопросов, которые обсуждаются на Форуме, самый широкий: и чистота воздуха, и здоровье лесов, и экологическое просвещение. Но одна из главных тем, разумеется, вода. В России насчитывается 5 миллионов рек и озер, и всем им нужна забота и защита человека. Огромный вклад в чистоту их берегов вносит и Всероссийская волонтерская акция по очистке берегов от мусора «Вода России». О том, как можно повлиять на состояние всей экосистемы, просто наполнив мусорный пакет, а также о многом другом, шла речь в рамках секции «Вода: сохраняя ресурсы будущего».

«Защита природы — задача поистине комплексная. И речь даже не только о том, что всем нам необходимо объединять усилия как на уровне государства и крупного бизнеса, так и на уровне гражданского общества. Все аспекты экологии неразрывно связаны между собой. Без чистой воды не может быть здорового леса, без здорового леса — чистого воздуха. Миллионы волонтеров Всероссийской акции «Вода России» уже очистили сотни тысяч километров берегов от мусора, но они не смогут спасти природу одни. Присоединяйтесь к «зеленым» активистам, наводите порядок на водоемах, сажайте деревья, сортируйте мусор – помогайте природе так, как нравится. Главное – не оставайтесь в стороне», — подчеркнул директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш .

Крайне важно, чтобы слова не расходились с делом. Команда проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» выступила соорганизатором Всероссийской акции «Вода России» на берегу Охотского моря в рамках программы «Больше, чем путешествие»!

«Проект «Экософия» в целом про людей, объединенных одними ценностями — жить экологично с любовью к себе и заботой о природе. И в это «Больше, чем путешествие» отправилось 50 человек: жители Камчатского края — победители экоквеста, активные участники проекта «Экософия», участники Форума «Экосистема» и волонтеры леса – наши партнеры и друзья из АНО «Сад Памяти». За два дня путешествия наши экоисты сделали много полезных дел, таких как акция по очистке берега Охотского моря вместе с «Водой России», побывали на фестивале «Сбережем лососей вместе», познакомились с принципами ответственных путешественников в ГК «Апачинские горячие источники», а самое главное – все вместе они составили чек-лист полезных экопривычек жителя Камчатки», — прокомментировала руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вита Саар.

Экосубботник в рамках Форума прошёл на берегу Охотского моря в Устинском районе Камчатского края. К команде волонтеров, наводивших порядок, присоединились участники форума «Экосистема», активисты «Сада Памяти» — волонтеры леса и участники «Экософии» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», но и неравнодушные жители Камчатки.

«Каждый может быть чем-то полезен своей стране, краю, просто своему берегу. Мы, например, сейчас устанавливаем волнорезы, чтобы волна не разбивала дорогу и по своему спасаем косу. Я считаю, что эта экологическая акция поможет и нам тоже — берег станет намного чище, ведь пластик разлагается минимум 80-100 лет. То, что вы делаете, будет полезно и тем, кто здесь живет, людям, которые будут приходить просто прогуляться по берегу. Увидев, как здесь чисто, они тоже не будут мусорить, а постараются сохранить это место комфортным для прогулок и отдыха», — поделился впечатлениями об акции местный житель Виктор .

Время и место уборки были выбраны не случайно: в регионе стартовал фестиваль «Сохраним лососей вместе», а совсем скоро начнется III Молодежный фестиваль Камчатского края по рыболовному спорту. Как известно, не все отдыхающие и рыбаки руководствуются нашим простым правилом: принес — забери. Нередко в излюбленных местах отдыха местных жителей и туристов остается много мусора: пластиковых бутылок, жестяных банок, окурков, фантиков и упаковок от продуктов. Но благодаря акции «Воды России» берега наших водоемов становятся чище по всей стране. Не стало исключением и Охотское море.

Каждый участник акции волонтер сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел. рф и прикрепив с помощью кнопки «Я — волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.

Мероприятия форума «Экосистема. Заповедный край» объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из которых 450 человек будут присутствовать очно.

Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия. Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн руб.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Ключевые партнёры форума: ППК «Российский экологический оператор», АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».

Официальные спонсоры форума: ПАО Банк ВТБ, ПАО «НОВАТЭК» и Акционерное общество «Газпромбанк». Официальные партнёры — АНО «ИЦАО» и ОАО «РЖД». Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже 9 год подряд. Ежегодно Акция расширяет свою географию и на сегодняшний день является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в стране, объединив уже более 7 миллионов человек. Только за 2021 год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» поучаствовало более 1,1 миллиона добровольцев. Постоянно расширяется и география проекта, привлекая все больше участников. За все время проведения акции к ней присоединились все 85 регионов нашей необъятной Родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоёмов, а количество собранного мусора превышает 638 000 м³ — такой объем вмещают 67 160 КАМАЗов. Партнерами Акции выступают такие крупные отечественные компании, как РЖД и РМК.

Соорганизатор по просветительской деятельности — Движение ЭКА, межрегиональная экологическая общественная организация. В 2022 году в рамках акции «Вода России» планируется провести свыше 13 000 субботников, а также с мая по сентябрь состоятся 9 масштабных уборок прибрежных территорий в Республиках Дагестан, Башкортостан и Алтай, Московской, Калужской, Тульской, Волгоградской, Челябинской, Ленинградской и Ростовской областях, а также в городе Санкт-Петербурге.