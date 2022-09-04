Энергодар, Бывш. УССР, , 07:34 — REGNUM Энергоблок Запорожской АЭС пострадал в результате сквозного попадания артиллерийского снаряда при обстреле станции киевскими боевиками. Об этом 3 сентября рассказал глава администрации Энергодара в Запорожской области Александр Волга в беседе с ТАСС.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

Глава администрации Энергодара уточнил, что сквозное попадание снаряда произошло в энергоблок, который сейчас находится в нерабочем состоянии. Волга не уточнил, когда произошло попадание, но напомнил, что система безопасности энергоблоков АЭС построена таким образом, что одно попадание никак не сможет её нарушить. Купол реакторного цеха может вполне выдержать падение любого тела (например, самолёта) массой до 10 тонн, даже если оно будет лететь со скоростью 750 км/ч.

«Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — указал Волга.

Как пояснил глава администрации Энергодара, на территории АЭС постоянно замеряется радиационный фон. На сегодняшний день все системы на АЭС работают, повышения радиационного фона не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке подачи электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольные киевскому режиму территории в связи с повреждением ЛЭП в результате обстрелов ВСУ.

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