Улан-Удэ, , 07:32 — REGNUM 4 сентября в России отмечается День Байкала, особенный праздник для жителей Бурятии и Иркутской области. Дата была утверждена в 1999 году для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения озера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Миллионы людей мечтают увидеть Байкал, а нам с вами выпала честь жить в этом прекрасном месте. Наш долг перед потомками — сохранить чистоту и уникальность нашего озера», — отметил в поздравлении с этим днём глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» на побережье озера ликвидируются свалки мусора, строятся и реконструируются очистные сооружения, восстанавливают леса и защищают байкальских эндемиков.

«В День Байкала каждый может спросить себя: что лично он делает, чтобы озеро оставалось самым чистым и красивым. Участие в проведении Дня Байкала — ваша поддержка священному морю», — заявил в свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.