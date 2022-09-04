Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Перенос запуска ракеты Space Launch System (SLS) не повлияет на сроки программы Artemis по высадке астронавтов на Луне. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон в ходе пресс-конференции.

Луна © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему планируем Artemis-2 в 2024 году, а Artemis-3 — в 2025 году», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября американское аэрокосмическое агентство во второй раз перенесло запуск сверхтяжелой ракеты SLS к Луне. Пуск отложили из-за утечки топлива при заправке ракеты-носителя с космическим кораблем. Предполагается, что еще одну попытку запуска SLS предпримут уже в октябре 2022 года. Однако глава NASA Билл Нельсон указал, что запуск состоится в октябре, если команда руководителей миссии Artemis примет соответствующее решение после изучения причин возникновения неполадок.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA раскрыло срок следующей попытки запуска ракеты SLS