Париж, 4 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Решение о переносе запуска первой миссии в рамках лунной программы «Артемида» является верным, сообщил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в социальной сети Twitter.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Запуск ракеты-носители Space Launch System с космическим кораблем Orion должен был состояться в США 3 сентября. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменили запуск миссии из-за проблем, выявленных при заправке носителя.

«Это верное решение — безопасность превыше всего», — заявил Ашбахер.

Миссия «Артемида» по изучению Луны реализуется при решающем инженерно-техническом и финансовом вкладе США. Также в программе принимают участие Европейское космическое агентство, Японской агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

Отменённый старт должен был стать первым пуском для сверхтяжёлой ракеты SLS. Планировалось, что после запуска корабль Orion в беспилотном режиме облетит Луну и вернётся на Землю. Вторым запуском в рамках миссии «Артемида» должен стать пилотируемый естественного спутника Земли, третьим — высадка астронавтов на Луне.