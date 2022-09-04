Москва, 4 сентября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Отказ от евро и возврат к национальной валюте может стать выгодным для ряда стран, входящих в Евросоюз, в случае ухудшения эконмической ситуации и нарастания социально-политических противоречий. Об этом 3 сентября рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Как пояснил специалист, на фоне ухудшения экономической ситуации и роста социальной напряжённости к власти могут прийти популисты, которые будут активно выступать за наращивание расходов на социальные нужны, а также за выход из еврозоны и возврат к национальной валюте. По мнению Васильева, первыми претендентами на отказ от евро могут стать Италия, Греция, Испания, Португалия.

Помимо этого, эксперт отметил, что нарастающий энергокризис приводит к росту издержек промышленных предприятий в странах Запада, это, в свою очередь, становится причиной для снижения производства, или же для закрытия. На этом фоне стоимость евро по отношению к доллару падает, как следствие, — дорожают импортные товары и повышается уровень инфляции.

Васильев добавил, что экономические трудности, с которыми столкнулись страны еврозоны, наряду с их большими долгами, будут способствовать нарастанию противоречий и евроскептицизму.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции признали, что с вверением антироссийских санкций доходы Москвы только возросли за счёт роста стоимости энергоносителей.