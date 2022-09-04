Кабул, 4 сентября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Трое детей погибли в результате взрыва в районе Над-Али в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сообщается, что взрыв прогремел днем 3 сентября и унес жизни троих детей. Еще трое несовершеннолетних получили ранения. Других деталей в полиции Афганистана не предоставили, однако уточнили, что все жертвы теракта были учащимися религиозной школы. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября произошел взрыв в мечети города Герат на западе Афганистана. В результате теракта погибли 18 человек, включая священнослужителя Мавлави Муджиба Рахман Ансари. В полиции Афганистана не предоставили подробностей произошедшего, однако указали, что теракт совершили некие «враги».