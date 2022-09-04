Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Вертолёт со спасателями вылетел к месту гибели шести туристов на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба в краевом «Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности».

Козинцев Вулкан Ключевской. Камчатский край

Вертолёт Ми-8 со спасателями и медиками на борту вылетел на место ЧП, высота его приземления будет рассчитана на месте в зависимости от погодных условий. На место происшествия уже вылетал вертолёт, но посадку на запланированной высоте 3200 метров совершить не удалось из-за сильной облачности, поэтому было решено повторить операцию после улучшения метеоусловий.

Также к вылету подготовился второй вертолёт Ми-8 МЧС России. Пилоты будут пытаться совершить посадку на максимально разрешённой высоте, чтобы спасатели смогли пройти акклиматизацию. Кроме того, в Усть-Камчатский район выдвинулась сводная наземная группа спасателей из 24 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших туристах, пытавшихся совершить восхождение на вулкан Ключевская сопка. Всего на вулкан поднималась группа из 12 человек, включая двух гидов. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один человек был без сознания, и впоследствии скончался. В связи с гибелью людей СК РФ возбудил уголовное дело.