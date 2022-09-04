Кызыл, , 06:27 — REGNUM В Туве по итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности при проведении ремонта в школах. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Школа на ремонте Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

По данным следствия, на ремонтные работы в образовательных учреждениях в 2022 году было выделено около 43,9 млн рублей. К 30 августа из 386 школ паспорта готовности получили 359. В 27 школах, как отмечается, проводился капитальный ремонт.

«По состоянию на 01 сентября в 8 общеобразовательных организациях Республики Тыва ремонтные работы в надлежащем качестве и в предусмотренные сроки не выполнены, что привело к нарушению прав на доступное и качественное образование 3178 несовершеннолетних граждан», — отметили в ведомстве.

Причинённый в результате ущерб был оценён в 1,8 млн рублей.

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