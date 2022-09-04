Пекин, , 06:26 — REGNUM Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу приедет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает агентство Синьхуа.

Восточный экономический форум Иван Шилов © ИА REGNUM

«Председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу 7–17 сентября посетит с официальными дружественными визитами Россию, Монголию, Непал и Южную Корею, а также примет участие в пленарном заседании седьмого Восточного экономического форума в России», — отмечает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что Восточный экономический форум во Владивостоке посетят и делегации из недружественных стран. По его словам, на ВЭФ приедут представители Японии и Южной Кореи. Чекунков добавил, что Сеул и Токио заинтересованы в укреплении отношений с Россией, однако они находятся в ситуации, когда решения за них принимают другие страны.

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