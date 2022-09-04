Кустанай, Казахстан, , 06:02 — REGNUM Движение шести пассажирских и одиннадцати грузовых поездов задержали в Казахстане из-за крупных пожаров в Кустанайской области на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба компании «Костанайские железные дороги».

Пожар Cameron Strandberg

«Задержаны 11 грузовых и шесть пассажирских поездов», — заявили в компании.

Отмечается, что на участке Тобол — Кушмурун огонь подошел вплотную к железной дороге. В целях обеспечения безопасности пассажиров и движения составов было принято решение задержать поезда до стабилизации остановки с возгораниями. В компании также сформировали оперативный штаб в связи с лесными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кустанайской области Казахстана начали эвакуацию жителей населенных пунктов из-за лесных пожаров. Уже эвакуировали жителей сел Озерное, Аманкарагай, а также начали эвакуацию из сел Калинино и Лесное. Общая площадь природных пожаров на севере Казахстана превысила 3 тыс. гектаров.

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