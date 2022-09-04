Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Детали и подробности обыска в поместье Мар-а-Ларго раскрыл экс-президент США Дональд Трамп, назвав агентов ФБР «злобными монстрами» в своей речи 3 сентября перед сторонниками в американском штате Пенсильвания.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трампа, обыскивавшие его поместье сотрудники ФБР «копались в шкафах и ящиках первой леди», а также «устроили глубокий и уродливый обыск» в комнате 16-летнего сына сына Трампа. Также Трамп отметил, что обыскивавшие его поместье оставили всё, к чему прикасались, «совсем в другом состоянии, нежели оно было, когда они начинали».

Экс-глава Белого дома назвал ФБР и министерство юстиции США «злобными монстрами», которых контролируют «радикально левые негодяи». Обыск в поместье Трамп назвал «позорным рейдом» и «насмешкой над американскими законами, традициями и принципами на глазах всего мира».

«Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать», — добавил Трамп.

Напомним, обыск в поместье Трампа во Флориде проводился сотрудниками ФБР в начале августа. По итогам обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли около сотни документов разного уровня секретности, включая высший. В свою очередь, Трамп утверждает, что свою актуальность и секретность информация, изложенная в документах потеряла ещё когда он был на посту главы государства.

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