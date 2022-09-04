Москва, , 05:45 — REGNUM Издание признанных отечественными богословами сборников хадисов поможет избежать смуты среди мусульман в России, заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Исмаил-хаджи Бердиев. Об этом сообщается на официальном канале в Telegram российского телеведущего Владимира Соловьева.

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попытка наших недоброжелателей воспользоваться этим случаем и устроить смуту среди мусульман сорвалась», — заявил он.

Муфтий также отметил особую роль главы Чечни Рамзана Кадырова в привлечении экспертов и создание дискуссии в богословской среде для издания этого сборника. Он добавил, что экстремистский контекст в священных мусульманских текстах может возникнуть из-за неправильных переводов. При этом, по словам Бердиева, в России уже существуют качественные переводы, сделанные отечественными специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее муфтият Северного Кавказа призвал изменить правовой подход к оценке священных для мусульман текстов. В муфтияте также призвали не давать экспертную оценку оригиналов комментариев и толкования Корана, сборников хадисов и сборников трудов исламских ученых.

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