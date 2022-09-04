Энергодар, Бывш. УССР, , 05:33 — REGNUM Попытки шантажа и поток угроз не прекращаются в адрес учителей, работающих в городе Энергодаре Запорожской области со стороны киевских властей. Об этом 3 сентября рассказал глава администрации города Александр Волга в беседе с ТАСС.

Энергодар Федя Кузнецов

Как уточнил Волга, ситуация совершенно не новая, бесцеремонный шантаж и рассылка угроз в адрес учителей продолжается с самого начала. Как отметил Волга, путь запугивания — единственный, который считают приемлемым киевские власти, других методик у них нет.

«Они производят каким-то образом некоторый ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава. Родителей постоянно запугивают, чтобы они не пускали своих детей на обучение в наши российские школы», — пояснил Волга.

По словам главы администрации Энергодара, такая методика — это проявление низости со стороны действующих таким образом людей, поскольку манипуляции с использованием детей — это «самое последнее дело».

Волга указал, что из-за «нелепых инсинуаций» со стороны Киева некоторые учителя, поддерживающие киевские власти, забывают о своём профессиональном долге перед учениками.

«То, что наши дети сейчас не получают образования, об этом, к сожалению, они не задумываются, схватились непосредственно за себя. И совсем забыли о своем предназначении, потому что они должны учить в первую очередь детей, и основное их усилие должно быть направлено на их образование», — добавил Волга.

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