Вашингтон, , 05:09 — REGNUM «Врагами государства» назвал действующего президента США Джозефа Байдена и его окружение экс-президент США Дональд Трамп 3 сентября на митинге своих сторонников в американском штате Пенсильвания.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Враг государства — это он и группа, которая его контролирует, кружа вокруг него со словами: «Сделай это, Джо, ты можешь сделать это, Джо», — указал Трамп.

Заявление стало ответом на речь Байдена, в которой он назвал Трампа и его сторонников из движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку вновь великой») экстремистами, угрожающими самим основам республики.

«Его речь была полна ненависти и злобы. Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил», — добавил Трамп, намекнув на присущую Байдену рассеянность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США президента Байдена и демократов обвинили в том, что они практически превратились в «хрестоматийных фашистов», узурпировавших власть и подавляющих оппозицию и критиков.

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