Анкара, , 04:46 — REGNUM Отмену упрощённой выдачи виз гражданам России назвали лицемерием со стороны Евросоюза, восхваляющего первого президента СССР Михаила Горбачева за снятие «железного занавеса» и одновременно опускающего этот занавес вновь. Об этом 3 сентября пишет турецкое издание Evrensel.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

«Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право российских граждан», —сказано в публикации.

Поясняется, что Евросоюз пошёл на такую меру, осознав, что санкционные меры, предпринятые против России, не возымели нужного эффекта. Более того, страны ЕС сами понесли немалый ущерб от введённых ими же санкций, как в случае с ценами на энергоносители. В статье отмечается, что манипуляции ЕС с выдачей виз российским гражданам в итоге ударят по самой Европе.

Кроме того, Европа названа континентом, где уже никто не может путешествовать легко, даже в качестве туриста. По этой причине указывается, что ЕС не остаётся ничего иного, кроме как лицемерить, пытаясь при этом разглагольствовать о свободе передвижения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США не поддерживают идею Евросоюза об ужесточении визового режима с Россией.

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