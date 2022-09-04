Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Демократическую партию и президента США Джозефа Байдена обвинили в том, что они практически превратились в «хрестоматийных фашистов». Об этом 3 сентября пишет издание The Washington Times.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор статьи утверждает, что Байден постепенно узурпирует законодательную власть. В частности, демократы предложили увеличить число Верховных судей и самим их назначать. Также президент США объявил об аннулировании 300 млрд студенческих долгов, хотя по конституции не имеет права распоряжаться деньгами налогоплательщиков без принятия законодательных мер.

Кроме того, автор статьи напомнил о создании администрацией Байдена Совета по управлению дезинформацией в рамках министерства внутренней безопасности. Его задача оценивать степень правдивости информации и решать, нужно ли эту информацию знать американцам.

Помимо этого, в статье припоминают администрации Байдена и демократам отмену строительства трубопровода Keystone XL из Канады, сворачивание программы аренды федеральных земель для добычи полезных ископаемых. Эти меры отрицательно сказались на экономике страны и спровоцировали резкий рост цен на нефть.

Демократов автор статьи обвиняет в распространении дезинформации, репрессиях, подавлении оппозиции и критиков с целью подчинения. Администрацию президента Байдена автор статьи называет «комедией ошибок, в которой нет ничего смешного», припоминая все неудачные инициативы, такие как провал миграционной политики, вывод войск из Афганистана, а также самую высокую с 1980 года инфляцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению американского правозащитника Аджаму Барака, американцы живут в аду, который им создал президент США Байден из-за «войны» с Россией.

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