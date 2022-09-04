Лондон, , 03:58 — REGNUM Действия, которые позволят избежать усугубления энергетического кризиса, в том числе повышения тарифов на электроэнергию, обещала изложить в первые же недели после избрания премьер-министром Великобритании действующий глава МИД страны Лиз Трасс. Об этом политик написала 3 сентября в статье для газеты Telegraph.

Лиз Трасс U.S. Department of State

«В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению», — уточняет Трасс.

По мнению кандидата на пост премьер-министра Британии, она готова принимать «жёсткие решения» ради восстановления экономики страны. По мнению Трасс, необходимо принять подобные решения сейчас, чтобы в будущем не оказываться в трудном положении каждую зиму и осень.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании жители находятся на грани паники из-за сообщений о том, что якобы президент России Владимир Путин перекрыл газопровод «Северный поток». Как пояснила экс-исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт, страны Запада, проводившие достаточно долго неправильную энергетическую политику, сами создали зависимость в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран.

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