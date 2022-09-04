Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Как минимум девять нелегальных мигрантов утонули в реке, пытаясь пересечь границу США и Мексики. Об этом 3 сентября сообщил телеканал ABC News.

Белые кресты с именами погибших, пытавшихся пересечь границу Мексики и США. Мексиканская сторона стены. Ногалес, Мексика (сс) Jonathan McIntosh

Сотрудники погранично-таможенной службы США обнаружили шесть тел в разлившейся после дождей реве Рио-Гранде, которая является естественной границей между США в штате Техас и Мексикой. Ещё три тела нашли пограничные службы с мексиканской стороны.

Не уточняется, из какой страны были погибшие, идёт установление их личностей и обстоятельств гибели. Также по данным погранично-таможенной службы США, были спасены 37 человек, задержаны 16 мигрантов. Ещё как минимум 39 человек были задержаны мексиканскими погранслужбами. Аресты нелегальных мигрантов проводились при обследовании берегов реки с американской и мексиканской сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми нелегальных мигрантах, погибших при попытке пересечь реку Рио-Гранде в американском штате Техас.

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