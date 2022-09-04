Петропавловск-Камчатский, , 03:29 — REGNUM До шести человек возросло количество туристов, погибших в результате восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Об этом 4 сентября сообщили журналистам в медицинских службах.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) Игорь Шпиленок

Уточняется, что скончался ещё один человек, находившийся без сознания.

Напомним, десять туристов и два гида совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка 30 августа. Затем группа разделилась, 3 сентября девять человек продолжили восхождение, трое остались в лагере на высоте 3300 м. Поднимавшиеся на вулкан туристы погибли на высоте около 4150 метров.

По предварительным данным, пять человек погибли в результате падения с высоты, один человек был без сознания. Гид, сопровождавший группу, сломал ногу. Спасатели в настоящее время ждут улучшения погодных условий, чтобы продолжить восхождение к месту, где находятся туристы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края было возбуждено уголовное дело.

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