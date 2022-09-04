Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы части европейских стран полностью закрыть границы для российских граждан, не поддерживают в США. Такое заявление сделал 3 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Кирби отметил, что Вашингтон и западные страны уже ввели визовые ограничения для конкретных граждан России, которых считают лично ответственными за ситуацию на территории б. УССР. Однако он считает излишним распространять эту меру абсолютно на всех российских граждан.

По мнению Кирби, привлекать к ответственности нужно только сторонников режима, и вводить в отношении них санкционные меры. Но Кирби отметил, что нельзя превращать эти меры в войну против всего российского народа. По словам Кирби, сами российские граждане не должны в результате страдать.

Напомним, страны Евросоюза на сегодняшний день не пришли к согласию по вопросу о запрете на выдачу виз гражданам России. На состоявшейся встрече в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение о значительном сокращении числа выдаваемых виз гражданам России. Кроме того, процедура получения шенгена станет более дорогой, длительной и сложной. Отдельные страны Европы намерены полностью ввести запрет на выдачу виз гражданам России. В их число вошли страны Прибалтики, Польша и Финляндия.

Читайте ранее в этом сюжете: Изъятие валюты на границе — логичное продолжение санкций: эксперт