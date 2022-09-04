Берлин, , 01:43 — REGNUM Уровень заполнения газовых хранилищ составил 85,02% в Германии, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток». Это следует из данных по состоянию на 3 сентября ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Германии удалось достичь запланированных на октябрь целей. Согласно принятым ранее законодательным поправкам, операторы должны были к октябрю заполнить хранилище на 85%, а к ноябрю — на 95%.

На вечер 3 сентября уровень заполненности газохранилищ достиг 85,02%. Согласно информации европейских операторов, крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», принадлежавшее ранее компании «Газпром» через дочерний филиал, на сегодняшний день заполнено на 69,54%. В апреле текущего года хранилище было практически пустым: в нём содержалось газа менее, чем на 1% от объёма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал начать спасение экономики Германии с помощью газа из России.

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