Париж, , 01:08 — REGNUM Экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, осудившая действия киевского режима, получила поддержку от лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Соответствующее заявление Филиппо опубликовал 3 сентября на своей странице в Twitter.

Голубь Мира. Франция Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Филиппо, экс-кандидат в президенты Франции Руаяль обладает образцовой смелостью, и поэтому на неё «набрасываются все карлики системы». Филиппо также задался вопросом, поступили ли жалобы на экс-главу МИД Франции Доминика де Вильпена за осуждение «американской пропаганды и лжи» в 2003 году, когда он выступил против войны в Ираке.

Руаяль открыто осудила «пропаганду войны через страх» со стороны Владимира Зеленского. Выступи в эфире телеканала BFM 1 сентября она сделала предположение о том, что провокации в Буче и в роддоме города Мариуполя были постановочными, их придумали, чтобы остановить попытки мирного урегулирования конфликта. Руаяль указал, что киевский режим не смог доказать утверждений об авианалёте на роддом, и предложила внимательно проанализировать показания, связанные с провокацией в Буче.

Напомним, жалобу против Руаяль собралась подавать ассоциация Stand With Ukraine. По данным издания Libération, суть жалобы в том, что Руаяль осмелилась сомневаться в утверждениях Киева по ситуации на территории б. УССР.

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