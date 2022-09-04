4 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили запрос Киева к туркам, чтобы те поставили нацистам беспилотники, способные распылять химические вещества.

Тимур Кондратьев, , 08:38 — REGNUM Заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о том, что киевский неонацистский режим посылал запрос в Турцию о том, чтобы беспилотные летательные аппараты Bayraktar, поставляемые на территорию бывшей УССР, были оборудованы устройствами для распыления химических веществ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кириллов указал на то, что в распоряжении российских военных оказались подтверждённые данные о запросе нацистов к турецкому производителю беспилотников Bayraktar от 15 декабря 2021 года, чтобы те аппараты, которые будут поставлены киевскому режиму, были оборудованы системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 литров.

Получается, что Киев планировал совершать военные преступления с использованием запрещённых химических веществ ещё до начала специальной военной операции России на территории бывшей УССР. Это означает, что главарь неонацистов Владимир Зеленский заранее планировал нападение, причём с целью подчистую уничтожить непокорное население Донбасса.

«Странно, что они не решили сделать это раньше. [Бывшая УССР] превратилась в террористическое государство!» — указывает Юрий Р.

«Им мало мин «Лепесток», которые запрещены во всём мире? Они теперь людей химикатами травить собрались?» — спрашивает Ирина И.

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Некоторые комментаторы отмечают, что российское оборонное ведомство предоставляет убедительные факты преступлений киевского неонацистского режима, но большинству и так должно быть понятно, что собой представляют боевики Зеленского.

«Киев построил террористическое государство, которое никак не успокоится, пока какую-нибудь пакость не сделает», — отметила Регина Т.

«Они это сделают легко, они же нелюди. А вот кто им их продаст, тот должен за это ответить, т. к. все прекрасно знают, для чего и кого их покупают нацисты», — считает Жанна Ш.

Часть людей полагает, что нацистскому командованию сейчас как раз бы пригодились такие «Байрактары», которые могут нести на себе отравляющие вещества, ведь Киев уже давно применяет самые грязные методы ведения боевых действий, а оружие массового поражения — это ключик к затягиванию конфликта.

«А что Зеленскому ещё остаётся? Великое контрнаступление по итогу обернулось великой катастрофой и нереальными жертвами со стороны ВСУ. Стратегическая война, по сути, уже им проиграна. Он может только имитировать бурную деятельность, насылая своих террористов, чтобы те нагоняли страх на простых жителей. Эти дроны ничего не дадут Киеву, кроме того, чтобы отчитаться перед хозяевами о якобы успехах», — уверен Павел Г.

Нашлись и те, кто отмечает, что российские войска не должны допустить того, чтобы небо бороздили нацистские БПЛА, несущие на себе токсины, способные убить сотни, а то и тысячи человек.

«Тогда нашему Минобороны необходимо разбомбить все аэропорты или по крайней мере взлётно-посадочные полосы противника, чтобы не было возможности принимать эти беспилотники. А также надо все железнодорожные пути, ведущие на Запад, разнести, чтобы нацистам не было возможности получать вооружение. Пускай везут всё гужевыми повозками», — предлагает Сергей К.

Напомним, 3 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о том, что киевский неонацистский режим посылал запрос в Турцию о том, чтобы беспилотники Bayraktar, поставляемые на территорию бывшей УССР, были оборудованы устройствами для распыления химических веществ.