Анкара, , 00:39 — REGNUM Отправку судов с сельхозпродукцией санкционировал из портов на территории б. УССР совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Об этом 3 сентября сказано в сообщении пресс-службы СКЦ.

Сухогруз Alexxx Malev

Планируется, что 4 сентября из порта Южный и из Черноморска отбудут два судна с грузом 14 250 тонн сельхозпродукции. Судно Mrc Lina отправится из порта Южный гружёное 7,8 тыс. тонн подсолнечного масла, а судно General Polad Нashimov из Черноморска выйдет с 6,45 тыс. тонн подсолнечного масла. Оба судна проследуют в турецкий Мерсин.

Ещё десять сухогрузов, гружёных зерном, кукурузой, рапсом, горохом и другой продукцией, выйдут из портов на территории б. УССР в Китай, Испанию, Индию, Египет, Нидерланды, Турцию, Италию и Грецию. Выход этих судов в Чёрное море был отложен из-за погодных условий.

Как уточняют в СКЦ, всего за время действия четырёхстороннего соглашения по экспорту зерна и другой сельхозпродукции, по Чёрному морю было перевезено более 1,8 млн тонн грузов. Совершено 167 рейсов: 92 из них в порты на территории б. УССР, 75 — из них.

На 4 сентября специалистами СКЦ запланирована инспекция 12 сухогрузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что только 13 из 63 судов, покинувших порты на территории б. УССР по состоянию на 1 сентября, перевозили пшеницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Основная часть судов, вышедших из портов б. УССР, перевозила не пшеницу