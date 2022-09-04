4 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 08:35 — REGNUM Заявление председателя Избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко о том, что в избирком региона уже поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом разговоры и словесные планы по организации референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации стали воплощаться в реальность. Материальная база для проведения голосования уже месте, но осталось подготовить людей к такому судьбоносному моменту их жизни.

Кроме того, подготовка к референдуму происходит на фоне того, что только 72-73% Запорожской области освобождено от засилья нацистов, а столица региона — Запорожье всё ещё удерживается киевскими боевиками. Ситуацию осложняет и то, что в этом городе сконцентрирована почти половина населения области. Однако специальная военная операция России на территории бывшей УССР не спеша, зато уверенно продвигается по территории региона, освобождая эту землю от человеконенавистнической пакости.

«Всё, что было подарено Россией, рано или поздно вернётся в Россию после того, как киевский неонацистский режим прекратит своё существование. В этом нет ни малейших сомнений», — пишет Артём Л.

Многие пользователи заявили о том, что очень ждут, когда Запорожская область станет субъектом Российской Федерации и жители этого региона вольются в одну большую семью народов России.

«Супер! Вся Россия с нетерпением ждёт того момента, когда пройдёт референдум в Запорожье. Наконец-то мирное население самостоятельно определит свою дальнейшую судьбу, а не под дулами нацистских автоматов», — написал Виталий Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что долгожданный референдум пройдёт не под гнётом киевского неонацистского режима, который готов стереть в порошок любого, кто имеет отличное от него мнение.

«Ну что сказать, ждём референдум! Давно пора расставить всё на свои места. Люди сами должны решать свою судьбу, а не верхушка в Киеве», — считает Анастасия И.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

«Жители Херсонщины и Запорожья хотят в Россию, потому что наша страна — гарант мира и стабильности. После того как российские военные выводили мирных жителей из-под обстрелов киевских боевиков», — отметила Александра М.

Часть людей полагает, что без освобождения столицы региона референдум проводить не имеет смысла. Другие же уверены, что главное — это участие большинства, а там, глядишь, и киевские боевики дадут слабину — бросят город в руки Вооружённых сил России.

«Хорошая новость, но для начала перед референдумом надо благополучно завершить спецоперацию либо же отвести киевских нацистов так далеко от этих областей, чтобы не было обстрелов участков для голосования», — указывает Камила М.

«После положительного результата куда будут стрелять нацисты от злости? Правильно, по жителям Запорожской области. Надо ВСУ отодвинуть километров на 200-300, чтобы более не было опасности для жителей Запорожья», — призывает Ева А.

Напомним, 3 сентября председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила журналистам о том, что в избирком региона уже поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование.