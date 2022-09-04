4 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Путин предупреждал. Киев и Запад сами во всем виноваты. Британцы обсудили в Twitter фрагмент из интервью жены Зеленского с BBC, в котором она оскорбила голодающих и обвинила во всех бедах Россию.

Джейн Спай, , 08:12 — REGNUM Жена главы бывш. УССР Владимира Зеленского Елена Зеленская дала интервью британской журналистке Лоре Кюнсберг. Интервью выйдет на BBC 4 сентября, но уже известно, что Зеленская обвинила Россию в мировом кризисе и посоветовала голодающим британцам не возмущаться.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы слышим, что цены на энергию повышаются, что жить становится дороже, но люди должны понимать, что это происходит не из-за того, что Запад поддерживает [бывш. УССР], а из-за действий России», — заявила первая леди.

Кюнсберг попросила Зеленскую сказать что-нибудь британцам, которые переживают из-за происходящего на территории бывш. УССР и которые обеспокоены тем, что не смогут оплатить свои счета этой зимой.

«Конечно, я понимаю, что ситуация очень сложная. Но я напомню, что во времена пандемии COVID-19, которая все еще с нами, подскочили цены, и на [бывш. УССР] это тоже сказалось. Цены и в [бывш. УССР] растут. Но вдобавок к этому наших людей убивают. Так что, когда вы начнете считать копейки в ваших карманах и на банковских счетах, мы будем делать то же самое, только мы еще и убитых будем считать. Если нас будут сильнее поддерживать, то этот период будет короче», — ответила Зеленская.

Некоторые пользователи разочарованы тем, что BBC выпустит это интервью. Они считают, что конфликт на территории бывш. УССР сможет закончиться только тогда, когда страны НАТО перестанут поддерживать киевский фашистский режим.

«Копейки и жертвы. Уродливый шаг для отвлечения внимания от роли НАТО в провокации и поддержании конфликта», — написал @PatrickO_Reilly.

Многие комментаторы продолжают придерживаться мнения о том, что государство сначала должно помочь своему народу, а потом, если останется много лишних денег, оно может помогать другим странам. С учетом того, что британские пенсионеры и малоимущие могут и не пережить зиму, британское правительство должно думать о том, как обеспечить их безопасность.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

«Считают копейки» на энергию и еду, она так покровительственно это сказала. Если с этим ничего не сделать, это тоже приведет к жертвам. Государство обязано в первую очередь своим гражданам. А текущее консервативное правительство осознанно бросает своих подданных. Это худший период британской истории», — считает @DuncesCap.

Ряд комментаторов отметил, что до несчастных случаев и гражданских смертей остается недолго, потому что зима приближается, а денег у населения больше не становится.

«К сожалению, умершие будут, будут, когда нищие, больные и пенсионеры не смогут позволить себе отапливать дома этой зимой», — прокомментировал @ZzBeard87.

Пользователи, которым не понравились слова Елены Зеленской, считают, что ей нужно извиниться если не перед всеми британцами, то перед нуждающимися точно.

«Я рассержена из-за этого интервью. Она разве не понимает, что у нас многие люди умрут зимой из-за того, что они не смогут заплатить за отопление? Или они не смогут заплатить еще и за еду? Мы считаем копейки, потому что мы не хотим, чтобы наши люди умирали», — написала @laurendani_.

В комментариях напомнили, что это не первый раз, когда сам Зеленский или его жена дают интервью западным изданиям. Для некоторых пользователей это свидетельствует о том, что киевским лидерам еще больше наплевать на свое население, чем британским. По их мнению, Зеленский является западной марионеткой и пытается прославиться при любой возможности.

«Когда твои люди умирают в НАТОвской прокси-войне, а ты позируешь для Vogue, ты не лидер. Ты морально пустой подконтрольный НАТО паразит, который отправляет своих людей на смерть, а сам одевается и проституирует для Запада», — написала @VanessaBeeley.

«Тот факт, что ни Киев, ни западные державы не требуют мира, говорит о многом. Почему остальной мир должен страдать, если страна не хочет помочь самой себе и завершить это все?» — спросил @johneire31.

Часть пользователей отметила, что киевские бандеровцы считают жизни убитых и «американские копейки» уже на протяжении восьми лет, но чем дальше, тем масштабнее разворачивается конфликт.

«[Бывш. УССР] считает американские доллары и ракеты с 2014 года. Неужели жизни ваших граждан того стоят?» — поинтересовался @Place_of_Zen.

Ряд комментаторов поправил Зеленскую, они написали, что киевский режим считает совсем не копейки, а миллионы фунтов, евро и долларов.

«Много, много миллионов у вас, спасибо. И совсем не копейки вы считаете», — прокомментировала @lindanoble0101.

«Она считает не копейки, а доллары. И чем больше у вас смертей, тем больше долларов вы получаете!» — написал @AviationABC.

«Это военные действия, смерть неудивительна. Пока два лидера не сядут вместе и не решат все, будет только больше смертей. Это ваш выбор, вы же у власти. Киевский режим доит Евросоюз, Великобританию и США, уже достаточно!» — считает @KernowEd.