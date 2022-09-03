Донецк, 3 сентября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. Об этом 3 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

«В Кировском районе ранение получил мужчина 1977 года рождения… в Кировском районе получил ранения мужчина 1956 года рождения… в Киевском районе ранения получила женщина», — написал Кулемзин.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.