Москва, 3 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Муфтият Северного Кавказа призвал изменить правовой подход к оценке священных для мусульман текстов и аккуратнее выносить решения о содержании в них «экстремистских материалов», сообщает 3 сентября «Интерфакс» со ссылкой на заявление Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

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В документе указано, что канонические для Ислама тексты и общепризнанные их толкования надо признать не «подлежащими экспертной оценке» на предмет их внесения в федеральный список экстремистских материалов.

«Мы считаем необходимым признание не подлежащими экспертной оценке оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов (…) и их комментарии, а также общепринятые труды исламских ученых четырёх правовых школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы)», — говорится в заявлении.

Поводом для обращения стал недавний прецедент со внесением в федеральный список экстремистских материалов издания «Сахих аль-Бухари (краткое изложение) «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада: ясное изложение хадисов «Достоверного сборника» (издательство «Умма», 2007).

«Отсутствие внятных разъяснений данного решения привело к появлению у некоторых верующих мнения о попытке запретить второй по значимости для мусульман источник исламского права, что вызвало понятное и обоснованное негодование», — отмечает муфтият Северного Кавказа.

При этом в документе отмечено, что суд признал экстремистским лишь один из вариантов перевода этого текста, а о запрете хадисов «Сахих аль-Бухари» как таковых речь не идет.

Оригинал сборника достоверных изречений пророка Мухаммада, «Сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» на арабском языке, а также его переводы на русский, татарский и другие языки не только пользуется заслуженным уважением, но используется в религиозных образовательных организациях России.

«Вместе с тем, — указано в обращении, — необходимо признать, что не выверенные до конца судебные решения о запрете экстремистской литературы, изготовители которой в силу безответственности или злого умысла позволяют себе использовать в своей преступной деятельности святые для верующих тексты, уже неоднократно создавали общественное напряжение».

Одновременно подчеркивается, что высшим руководством российского государства несколько лет назад были приняты законодательные поправки, согласно которым канонические священные тексты и цитаты из них ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны экстремистскими материалами.

«В этой связи для недопущения смущения верующих и предотвращения попыток дискредитации государственно-религиозных отношений призываем уполномоченные органы в прямом сотрудничестве с религиозными организациями и общественными институтами выработать необходимые поправки и дополнения в действующие механизмы правового реагирования на случаи обнаружения экстремистских материалов, изготовленных с использованием цитат из священных для верующих текстов», — отмечают муфтии Северного Кавказа.