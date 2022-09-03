Казань, , 23:17 — REGNUM В России необходимо создать совет из числа алимов для богословской проверки религиозных изданий. С таким предложением выступил муфтий Татарии Камиль Самигуллин, комментируя информацию о том, что после обращений религиозных деятелей и широкой мусульманской общественности в связи с внесением одного из изданий перевода на русский язык сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов администрация президента РФ изучила сложившуюся ситуацию.

В связи с этим он сослался на главу Чечни Рамзана Кадырова, который сообщил, что руководство страны с пониманием отнеслось к ситуации и оперативно среагировало, поручив ответственным лицам проработать вопрос о том, чтобы оградить тексты и переводы с достоверными хадисами от признания их экстремистскими наряду с другими священными писаниями.

«Я увидел солидарность среди ряда муфтиятов по вопросу о том, что в России необходимо создать экспертный совет из числа алимов для богословской проверки религиозных изданий, и готов стать одним из участников реализации этой инициативы, — полагает Самигуллин. — Безусловно, даже гипотетический запрет ключевых для мусульман текстов надо брать на особый контроль. И решающее слово в таких вопросах должно быть за отечественными богословами».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 3 сентября муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что в ближайшее время вопрос с запретом перевода сборников хадисов будет решен окончательно.