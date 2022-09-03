Москва, 3 сентября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Из-за той «войны», которую президент США Джозеф Байден затеял с РФ, сами американцы «живут в аду». С таким заявлением 3 сентября выступил американский правозащитник Аджаму Барака.

Джо Байден

По его словам, население Америки живет в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у Конгресса еще 11 млрд долларов на необъявленную войну США и НАТО с Россией.

Барака убежден, что простые жители США не обязаны расплачиваться за не касающийся их конфликт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 11,7 млрд на оказание помощи киевскому режиму.