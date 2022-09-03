3 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:17 — REGNUM Сообщение Газпрома о том, что ремонт турбины на остановленном газопроводе «Северный поток» будет осуществляться в присутствии представителей концерна Siemens, согласно действующему контракту, но осуществлять эти работы негде, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

Речь идёт о двигателе, на оборудовании которого нашли признаки утечки масла во время планового технического обслуживания. В связи с этим газ по газопроводу «Северный поток» более не поставляется. Специалисты готовы отремонтировать турбину, но сделать это пока что негде. Ситуацию усугубляет также то, что против России введены санкции и европейские площадки для ремонта оказались недоступны.

«Бывает, бывает. Сами же просили зелёную политику и прочее, против газа, там, собирали защитников природы. Чем же теперь они недовольны? Вроде всё так, как они и хотели», — считает Лилия П.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейцам стоило бы радоваться остановке работы «Северного потока», ведь таким образом им наконец-то удастся распрощаться с российским «грязным» голубым топливом, перейдя полностью на зелёную энергетику.

«А чего они переживают у себя в Европе? Всё же согласно их же санкциям! Всё идёт, как по маслу. Буквально», — указывает Михаил С.

Некоторые комментаторы заподозрили руководство компании «Газпром» в том, что оно перешло от официальных сообщений к подколам в отношении своих европейских коллег.

Сотрудники «Газпром» Gazprom.ru

«Отличный троллинг. Сейчас у всей Европы случится утечка масла из штанов», — предрекает Саша С.

«Мне кажется, это наши Европу потроллить решили. Там захотели лимит стоимости наших энергоресурсов ввести, а мы наперёд им всё там перекрыли. Посидят пусть, подумают, стоит ли дальше быка включать», — написал Денис С.

Часть людей полагает, что энергетический кризис в Евросоюзе норовит обернуться экономической катастрофой. Это значит, что Брюсселю пора отказаться от своей антироссийской политики, извиниться и попытаться заново выстроить уважительные отношения с Москвой.

«Резкая остановка газа — резкое поднятие цен на энергоресурсы. ЕС вводят потолок на энергоресурсы — потолок ЕС начинает течь из-за высоких цен на энергоресурсы. Что бы ни делали в Европе, всё равно от России им никуда не деться. Придётся играть по нашим правилам», — пишет Azam K.

Ряд пользователей указывает на то, что только в случае снятия с России санкций европейцы могут рассчитывать на возобновление поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

«Всё равно, чтобы не предприняли, это будут временные меры. Пока ремонт полноценный проведён не будет, необходимый, всецелый, запускать обратно «Северный поток» никакого смысла не будет. Пусть снимают санкции и ремонтируют себе на здоровье», — призывает Наталья Р.

Напомним, 3 сентября пресс-служба Газпрома сообщила через официальный Telegram-канал компании о том, что ремонт турбины на остановленном газопроводе «Северный поток» будет осуществляться в присутствии представителей концерна Siemens, согласно действующему контракту, но осуществлять эти работы негде.