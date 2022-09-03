Донецк, 3 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 3 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:35 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибра 155 мм.