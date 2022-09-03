Грозный, 3 сентября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В ближайшее время вопрос с запретом перевода сборников хадисов будет решен окончательно. Об этом 3 сентября заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Putyislama.ru Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев

По его словам, администрация президента РФ решила уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание.

«Это очень важное и показательное решение, которое демонстрирует нам открытость руководства России и её желание достижения межконфессионального мира, — убежден Кадыров. — Я выражаю благодарность президенту РФ, всем сотрудникам администрации и компетентных органов за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских учёных. Нет никаких сомнений, что Россия — великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!»

При этом он подчеркнул, что мусульмане должны оберегать традиционный ислам в стране, а «любой, кто посягает на Коран, Сунну, Шариат и Тарикат выдаёт в себе террориста». По словам Межиева, в России мусульман не притесняют, и они будут «защищать от любой нечисти где бы ни было!».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») назвал странной ситуацию, когда верховный суд Татарии запретил перевод сборника хадисов.