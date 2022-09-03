Вашингтон, 3 сентября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Введение странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть дорого обойдётся Западу. Об этом сообщил 3 сентября известный экономист из США Анас Альхаджи на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его мнению, первой проблемой станет невероятное число проверяющих, которых придется ставить следить за «чистотой» сделок.

Анас Альхаджи заявил, что делая такие заявления, лидеры стран G7 просто не понимают последствий этих действий и цену этого решения для всех участников рынка. По его расчётам, более всего от такого «потолка» пострадают налогоплательщики США и Европы, так как «придётся нанять 87 тысяч инспекторов, которые, в свою очередь, будут следить, чтобы каждый документ был заполнен правильно, а каждая банковская сделка соответствовала требованиям».

Напомним, ранее замглавы правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия может прекратить поставки нефти в страны, вводящие «потолок цен».