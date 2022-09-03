3 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова официального представителя посольства КНР в Вашингтоне о том, что Китай примет решительные меры из-за планов США продать вооружения Тайваню.

Тимур Кондратьев, , 22:36 — REGNUM Заявление официального представителя посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюйя о том, что Китай примет «законные и необходимые» ответные меры из-за планов США продать вооружения Тайваню на сумму порядка $1,1 млрд, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Как фишка ляжет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Китайская сторона всеми заклятиями пытается вразумить американцев, чтобы те перестали расшатывать тайваньскую лодку. Представитель КНР напомнил руководству США, что даже президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заявил о поддержке принципа одного Китая, как и о подписях американских чиновников под тремя совместными с Китаем коммюнике.

КНР настоятельно рекомендует Америке отказаться от поставок оружия Тайваню, т. к. это приведёт к «ещё большему ущербу для отношений США и КНР», не говоря уже о Тайваньском проливе, в котором не найдётся более мира и стабильности из-за сумасбродных решений американской стороны. Но если Америка всё-таки продолжит в прежнем духе, то Китай будет вынужден принять решительные, но меж тем законные и необходимые ответные меры.

«А вот это уже совсем последнее предупреждение», — указывает Стас П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Китай долго предупреждает, но всё-таки красная черта, за которую никому не дозволено переступать, имеется даже у такой терпеливой страны.

«Ну разумеется! Штаты сейчас довыпендриваются и всё дойдёт до того, что КНР с ними просто все отношения разорвут и всё. Включая торговые. Это очень сильно ударит по США», — уверен Бронислав Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Вашингтон намеренно провоцирует конфликт в азиатском регионе, пытаясь нанести ущерб своему прямому экономическому конкуренту — Пекину.

«Удивляюсь, как США влезают просто везде и всюду. Никак не получается жить без вмешательства в чужое дело, да?» — спрашивает Наталья Р.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

«Ну, так Запад сейчас просто развязывает новый этап холодной мировой войны, так что тут нет ничего хорошего», — поделился своим мнением Матвей Н.

Часть людей удивляется руководству Тайваня, которое ведётся на уговоры Америки и пытается показать Китаю свои клыки, что в конечном итоге сыграет с островом злую шутку.

«Тайвань ведёт крайне самоуверенную и опасную политику, пока Китай действовать не начал. А потом будут как в Киеве выть: «А нас-то за что? Мы же ничего плохого не делали!» Но адекватные люди припомнят весь этот цирк и скажут: «Только денацификация, демилитаризация и полная капитуляция тайваньского режима», — написал Артур М.

Ряд пользователей указывает на то, что время разговоров подходит к концу и вскоре китайские дипломаты возьмут молчание, отдав всё в руки Вооружённым силам Китая.

«Я всё-таки думаю, что Китаю пора перейти к активным действиям, а то США реально подумают, что им всё дозволено», — отмечает Денис М.

«Надо китайцам топить поставки этого оружия Тайваню. И точка. Еще когда они идут через Атлантический океан. Справедливо и законно», — считает Виктор Б.

Напомним, 3 сентября официальный представитель посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости о том, что Китай примет «законные и необходимые» ответные меры из-за планов США продать вооружения Тайваню на сумму порядка $1,1 млрд.