Москва, , 22:27 — REGNUM Российских школьников и студентов интересуют глубокие вопросы: как укрепить лидерство России в мире и выразить свою любовь к Родине, как сохранить культурное наследие предков и экологию планеты, какой путь выбрать, чтобы достичь самореализации в своей стране. Эти и многие другие темы обсуждали молодые люди с наставниками на федеральном Просветительском марафоне Российского общества «Знание», который проходил с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, на Камчатке и в Луганской Народной Республике. Площадки марафона и его фан-зоны по всей России, которые были организованы впервые, объединили более 10 тысяч молодых людей. Параллельные онлайн-трансляции из студий в пяти городах набрали за три дня более 150 млн просмотров. Итоги марафона прокомментировал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Каждый раз, когда завершается марафон, кажется, что больше и объемнее он быть уже не может. Каждый следующий марафон показывает, что предела нет. И более 150 млн просмотров онлайн-трансляций — тоже не предел, — уверен Сергей Кириенко, — Активное участие тех, ради кого делается такой марафон — а это школьники и студенты, — вызывает большое чувство гордости за нашу молодежь, потому что они замечательные. Они активные, верят в себя, они настоящие патриоты своей страны, они не боятся мечтать, и, самое главное, что они готовы действовать. Не просто со стороны наблюдать, а действовать. И это показывают вопросы, которые ребята задавали наставникам, которые выступали перед ними».

Сергей Кириенко также подчеркнул, что география марафона расширяется. Впервые Просветительский марафон «Знание» объединил школьников и студентов не только всей России, но и освобожденных территорий. Это единство отразило название трека «Знание. Мы вместе», который проходил в Луганской Народной Республике. На площадке в ЛНР с лекциями и мастер-классами выступили: глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова, Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, заведующая Литературным музеем Владимира Даля Елена Склярова, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и другие наставники.

Кроме того, более 100 старшеклассников из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей — активисты и победители различных конкурсов, олимпиад, участники волонтерских программ и акций — приехали в Москву, в концертный зал «Зарядье», где был организован трек «Знание. Сила».

Чтобы сделать Просветительский марафон еще доступней и ближе к молодежи, во всех 8 федеральных округах были организованы фан-зоны с большими экранами и удобными посадочными местами. В общей сложности более 60 фан-зон принимали всех желающих в библиотеках, исторических парках «Россия — моя история», парках культуры и отдыха, дворцах культуры, «Точках кипения» и других общественных учреждениях 28 городов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Кемерово, Новокузнецк, Симферополь, Махачкала, Ставрополь, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Казань, Белгород и другие. Кроме того, впервые выступления лекторов марафона транслировались на уличных экранах по всей стране. Только в Москве было 25 таких экранов, они также работали в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Челябинске, Перми, Уфе и других городах.

Уже по традиции к марафону подключились школы и вузы всей страны в формате открытого урока. Ребята могли не только смотреть онлайн-трансляции, но и задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

На этом марафоне наставники и молодежь сплотились вокруг идеи, в чем лидерство России на мировом уровне — от русского балета до цифровых технологий и биоинженерии. За три дня на пяти площадках марафона состоялось 120 мероприятий разного формата: интерактивные лекции, дискуссии, мастер-классы, просветительские шоу, лекции-экскурсии. При этом школьники и студенты получили еще больше возможностей для честного диалога с лучшими людьми страны — в приоритете были ответы на вопросы ребят.

«Это еще одно отличие марафона от предыдущих и важное движение вперед, — подчеркнул Сергей Кириенко, — На пяти площадках выступили более 200 лекторов — это самые опытные руководители нашей страны, люди, которым есть чем поделиться. И мы замерили: больше половины времени из 126 часов трансляций марафона потрачено не на монологи, а на диалоги. Это вопросы, ответы. Ребятам интересно не просто послушать — им интересно задать вопросы, они готовы поспорить, они готовы отстаивать свою точку зрения. И наставникам тоже интересно поговорить. Им тоже интересно почувствовать настроение и вопросы молодежи».

Новым форматом на этом марафоне стало общение наставников с небольшими группами участников, чтобы лучше понять интересы и потребности молодежи. К примеру, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова по итогам такой встречи выразила готовность приглашать ребят, заинтересованных в журналистике, в МИД на личные сессии с ней.

На вопросы молодежи в течение трех дней отвечали наставники, которые принимают государственные решения, руководят предприятиями, развивают науку, культуру, спорт, среди них Дмитрий Песков, Андрей Фурсенко, Сергей Кравцов, Любовь Глебова, Сергей Собянин, Герман Греф, Владимир Кириенко, Константин Эрнст, Ксения Разуваева, Сергей Лукьяненко, Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Кока Энгельберт Серна и Фарид Руэда. Огромное восхищение у ребят вызвала встреча с генеральным инспектором Минобороны России генерал-полковником в отставке Валерием Барановым — ему аплодировали стоя.

Вопросы ребят к наставникам были о самом разном. Гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова ребята спросили о гражданских программах госкорпорации, военного эксперта подполковника Андрея Марочко — о влиянии фейков на население. Генерального председателя турецкой партии «Ватан» Догу Перинчека попросили рассказать, как изменились рабочие во времена всеобщей роботизации. Писателю Дмитрию Пучкову задали вопрос о перспективах российского медиапространства, лидеру рок-группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову — о самой сильной военной песне. Захара Прилепина ребята спросили, как относиться к артистам, уехавшим за границу и оттуда критикующим власть.

Молодые люди с освобожденных территорий интересовались, какие возможности для просвещения и развития есть в России, как будет строиться система образования в ЛНР и ДНР по стандартам Российской Федерации.

И по итогам марафона многие молодые люди говорили, что диалог с успешными, знающими свое дело наставниками помог им лучше разобраться в себе и понять, как действовать, чтобы лучше учиться, запускать новые проекты, создавать эффективные команды и достигать своих целей не только для самореализации, но и для процветания своей страны.

«На этом марафоне я еще раз увидел, что у нас хорошее понимание между разными поколениями, и именно так передаются не только знания, так передаются убеждения, так передается национальная традиция, культура. Вот это принципиально важно, — подчеркнул Сергей Кириенко, — И то, что по примеру Президента России у нас огромное количество больших руководителей, губернаторов, руководителей крупнейших компаний, министерств и ведомств находят время, чтобы на равных разговаривать с ребятами, мне кажется, это самое главное».

По традиции в программу марафона вошли видеолекции-экскурсии — 38 путешествий по уникальным местам в 16 регионах страны. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков показал Золотую обитель Будды Шакьямуни, крупнейший буддийский храм в России. На знаменитом стадионе «Фишт» зрители побывали вместе с главным тренером футбольного клуба «Сочи» Александром Точилиным, игроком клуба Кириллом Кравцовым и инженером стадиона Артуром Исаевым. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов стал гидом в путешествии по Балтийскому заводу в Санкт-Петербурге. Лекции-экскурсии также провели помощник президента РФ Владимир Мединский, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, министр финансов Антон Силуанов, губернаторы Пермского края, Мурманской, Липецкой областей, глава Кабардино-Балкарской Республики и многие другие государственные деятели, лидеры бизнеса, авторитеты в области науки, культуры, спорта.

В этот раз впервые познавательные лекции, дискуссии и мастер-классы марафона в Москве дополнила разноплановая музыкальная программа, она подарила молодежи заряд энергии для начала учебного года. Резиденты фестиваля «Таврида. АРТ» выступили под девизом «Нас не отменят», стипендиаты Фонда Спивакова исполнили шедевры классической музыки, порадовал ребят своими хитами российский рэп-исполнитель Леван Горозия (L’One), с успехом прошли мастер-классы блогеров соцсети ВКонтакте.

Кроме того, к марафону приурочена Всероссийская акция «Поделись своим Знанием», которая проходит с 1 по 9 сентября. Для участия в ней зарегистрировались 6 895 наставников — это ученые, главы компаний и регионов, выдающиеся люди из сфер культуры и искусства. Они посетят 7 214 учебных заведений, чтобы пообщаться с ребятами, поделиться опытом, историями успеха, честно ответить на вопросы ребят.

Видеоматериалы со всех площадок: студия в Москве — трек «Знание. Сила», в Санкт-Петербурге — «Знание. Сделано в России», в Нижнем Новгороде – «Знание. Наследие России», на Камчатке – «Знание. Экология» и в Луганской Народной Республике – «Знание. Мы вместе» — выложены в открытый доступ на сайте Общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте.