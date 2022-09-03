Дамаск, , 22:27 — REGNUM Трое военных Сирийской армии погибли, и еще один был ранен в результате ракетного обстрела с позиций террористов. Об этом сообщил 3 сентября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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По его словам, инцидент произошел в сирийской провинции Идлиб.

«В провинции Идлиб в результате ракетного удара, произведенного террористами из района Дейр-Сунболь по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погибли трое военнослужащих Вооруженных сил САР, один сирийский военнослужащий ранен», — рассказал Олег Егоров.