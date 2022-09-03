Херсон, 3 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В Новой Каховке в Херсонской области сработала система ПВО РФ. Об этом 3 сентября сообщили в военно-гражданской администрации города.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В Новой Каховке опять работает ПВО… — говорится в сообщении. — Было два воздушных хлопка».

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев сообщил, что в Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен водный элеватор аграрной компании.