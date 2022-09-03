Москва, , 22:22 — REGNUM Россия зарабатывает огромные деньги на продаже энергоносителей, в то время как жители западных стран вынуждены затягивать пояса и бороться с ростом инфляции. Об этом 3 сентября заявил журналист Франсуа Ленгле в эфире авторской программы на телеканале RTL.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, российские нефтегазовые доходы растут не вопреки, а благодаря западным санкциям, а сама Россия «буквально купается в деньгах».

«И не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — отметил Ленгле.

Он призвал не забывать, что пока жителям стран Запада приходится экономить, бороться с ростом инфляции, РФ зарабатывает огромные деньги от продажи своих энергоносителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, биржевая цена на тысячу кубометров газа в Европе осенью и зимой может превысить отметку в 4000 долларов.

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