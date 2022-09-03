Петропавловск-Камчатский, , 22:11 — REGNUM Семнадцать экологических проектов из восьмидесяти прошли экспертный отбор грантового конкурса Росмолодёжи. Защита идей проходила на Камчатке в рамках второго этапа форума «Экосистема». Результаты были объявлены в ходе торжественной церемонии закрытия Всероссийского форума. Сертификаты молодым людям вручила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Закрытие образовательной программы форума Пресс-служба форума «Экосистема»

Экспертная комиссия рекомендовала для получения грантов много необычных и перспективных идей. Среди них акция «Редкая фракция» Алины Рыковой, Ленинградская область — в номинации «Сохраняй природу». Также этап защиты успешно прошёл арт-тур — «День лизихитона» Марины Филатовой, Камчатский край, она представила свою задумку в номинации «Развивай страну». Выбрана была и «Креативная мусорная реформа», номинация «Развивай среду», автор работы – Фёдор Маслов из Тюменской области.

«Отобраны проекты, у которых было самое убедительное соотношение актуальности проблемы и предложенного решения. Причём, некоторые авторы успели доработать свои презентации уже на форуме — мы встречались до защиты и разбирали сильные и слабые моменты. Но изначально все работы были креативно и качественно оформлены. И по выступлениям заметно, что молодые люди уверены в своих задумках и действительно нацелены на их реализацию», — отметила эксперт Росмолодёжи Жанна Котова.

Также в списке лучших проектов:

Экологическая тропа «Лесная Тарья» Надежды Димитриади, Камчатский край;

«Экотропа «Караульная», автор Юлия Щерба, Красноярский край;

Проект по формированию экологической культуры «Лаборатория Эко-пресс» Натальи Бровкиной, Кемеровская область;

Пешеходная тропа «До Невельской плотины» Натальи Мартыненко, Сахалинская область;

Мастер-класс «Перерождение бутылки» Эдуарда Кургалина, город Севастополь;

Станция приема вторичного сырья «Остров чистый» Альбины Кратенко, Камчатский край;

Культурно-познавательный туризм «Аланские тропы» Кристины Габараевой, город Москва;

Творческие курсы «Second style» Елены Подшибаевой, Тульская область;

Экоинтенсив «Элькунысь эшъёс» («Экодрузья Республики») Анны Михайловой, Удмуртская Республика;

Школа волонтёров-экскурсоводов Дениса Губарькова, Саратовская область;

Школа экопросвещения Никиты Сальникова, Республика Крым;

Эколого-просветительский проект «Тверицы без мусора» Светланы Залесской, Ярославская область;

«ЭКО fest» Талии Зинатовой, Татария;

«Школьный Экосбор» Ульяны Матвиенко, Магаданская область.

Общая сумма грантовой поддержки, зарезервированной для победителей конкурса — больше 10 миллионов рублей.

«Рекомендуемые сроки реализации проектов, которые утвердит комиссия, ноябрь 2022 года — октябрь 2023 года, после этого победители должны будут подготовить ряд документов, чтобы отчитаться о расходовании средств в соответствии со статьями, указанными в проекте, об информационном освещении в ходе воплощения проекта в жизнь, а также о том, были ли достигнуты показатели, которые заявлялись в ходе презентации идеи», — рассказала начальник отдела грантовой поддержки Росмолодёжи Мадина Гуева.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».

Официальные спонсоры форума: ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК» и Акционерное общество «Газпромбанк». Официальные партнёры — АНО «ИЦАО» и ОАО «РЖД».