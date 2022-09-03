Петропавловск-Камчатский, 3 сентября 2022, 22:11 — REGNUM Семнадцать экологических проектов из восьмидесяти прошли экспертный отбор грантового конкурса Росмолодёжи. Защита идей проходила на Камчатке в рамках второго этапа форума «Экосистема». Результаты были объявлены в ходе торжественной церемонии закрытия Всероссийского форума. Сертификаты молодым людям вручила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
Экспертная комиссия рекомендовала для получения грантов много необычных и перспективных идей. Среди них акция «Редкая фракция» Алины Рыковой, Ленинградская область — в номинации «Сохраняй природу». Также этап защиты успешно прошёл арт-тур — «День лизихитона» Марины Филатовой, Камчатский край, она представила свою задумку в номинации «Развивай страну». Выбрана была и «Креативная мусорная реформа», номинация «Развивай среду», автор работы – Фёдор Маслов из Тюменской области.
Также в списке лучших проектов:
Экологическая тропа «Лесная Тарья» Надежды Димитриади, Камчатский край;
«Экотропа «Караульная», автор Юлия Щерба, Красноярский край;
Проект по формированию экологической культуры «Лаборатория Эко-пресс» Натальи Бровкиной, Кемеровская область;
Пешеходная тропа «До Невельской плотины» Натальи Мартыненко, Сахалинская область;
Мастер-класс «Перерождение бутылки» Эдуарда Кургалина, город Севастополь;
Станция приема вторичного сырья «Остров чистый» Альбины Кратенко, Камчатский край;
Культурно-познавательный туризм «Аланские тропы» Кристины Габараевой, город Москва;
Творческие курсы «Second style» Елены Подшибаевой, Тульская область;
Экоинтенсив «Элькунысь эшъёс» («Экодрузья Республики») Анны Михайловой, Удмуртская Республика;
Школа волонтёров-экскурсоводов Дениса Губарькова, Саратовская область;
Школа экопросвещения Никиты Сальникова, Республика Крым;
Эколого-просветительский проект «Тверицы без мусора» Светланы Залесской, Ярославская область;
«ЭКО fest» Талии Зинатовой, Татария;
«Школьный Экосбор» Ульяны Матвиенко, Магаданская область.
Общая сумма грантовой поддержки, зарезервированной для победителей конкурса — больше 10 миллионов рублей.
Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».
Официальные спонсоры форума: ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК» и Акционерное общество «Газпромбанк». Официальные партнёры — АНО «ИЦАО» и ОАО «РЖД».