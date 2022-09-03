Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Запуск сверхтяжелой ракеты SLS может состояться в октябре 2022 года, заявил руководитель агентства NASA Билл Нельсон в ходе прямой трансляции с космодрома на мысе Канаверал.

Теории заговора и НАСА Цуканов М.В

По его словам, это может случиться, если руководство миссии «Артемида-1» примет решение снять ракету SLS со стартовой площадки для устранения утечек топлива.

Напомним, запуск сверхтяжелой ракеты-носителя SLS с кораблем Orion планировался на 3 сентября, но был отменен после обнаружения утечек жидкого кислорода, которые не удалось устранить.

«Сегодня вечером соберется команда руководителей миссии. Они оценят ситуацию и возможность нового запуска, или необходимость возвращения ракеты в сборочный цех. Если они примут такое решение, то следующий запуск будет в октябре», — сказал Нельсон.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск сверхтяжелой ракеты-носителя SLS с кораблем Orion является первым этапом программы «Артемида» и полета к Луне, в ходе которого должны быть протестированы нагрузки и излучения, которым подвергнется экипаж.

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