Афины , , 22:00 — REGNUM МИД Греции обвинил Турцию в каждодневных «возмутительных и переходящих все границы» деградирующих заявлениях и угрозах. Как гласит официальное сообщение главного внешнеполитического ведомства Греции, Анкара своими заявлениями подрывает сплоченность НАТО.

Греция

«Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнеров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы было ясно, кто подрывает сплоченность нашего альянса в особенно опасный период. В то же время мы будем продолжать действовать, основываясь на нормах международного права и морского права, как столп стабильности и безопасности для всего региона», — заявил греческий МИД.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что действия Греции в отношении турецких военно-воздушных сил в Эгейском море свидетельствуют о планах Афин дестабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит «тяжелую цену», если «пойдет дальше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Грецию марионеткой США.