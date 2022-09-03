При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Донецк, 3 сентября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ получила ранение женщина. Об этом 3 сентября говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
«ВФУ обстреляли Кировский район Донецка, — говорится в сообщении. — По улице Абакумова ранена женщина».
Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Петровскому району Донецка еще 15 снарядов калибра 152 мм.