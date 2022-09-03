Донецк, , 21:54 — REGNUM Населенные пункты Горловка и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 3 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:05 — населенный пункт Леонидовка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 20:10 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что пять военнослужащих республики погибли в ходе боев с представителями ВСУ за минувшие сутки.