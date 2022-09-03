Мелитополь, 3 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Взрывы, которые произошли на аэродроме Мелитополя 3 сентября, были совершены в рамках плановых работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

(сс) thomasstaub Взрыв

Он сообщил, что при обследовании территории аэродрома инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы, часть из которых была уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелитополе произошла серия мощных взрывов.