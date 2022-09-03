Донецк, 3 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Представители ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 160 снарядов и мин.