3 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 22:12 — REGNUM Курдский информационный портал RiaTaza сообщил о выходе в свет последнего издания мемуаров лидера иракских курдов Масуда Барзани — «Барзани и борьба курдов за свободу: восстание, возможности и препятствия».

Масуд Барзани (сс) ObjectiveKurd

Он фигура историческая, принимавшая в последние десятилетия личное участие во многих событиях на Ближнем Востоке. Со своими соратниками вел многолетнюю борьбу с режимом Саддама Хусейна, завершившуюся свержением последнего в 2003 году. 12 июня 2005 года Барзани был провозглашен первым президентом Иракского Курдистана. Поэтому его воспоминания читаются с большим интересом и не только специалистами, ведь он неоднократно выступал посредником в переговорах между блоками иракских партий арабов-шиитов и суннитов, часто успешно преодолевал традиционные многомесячные правительственные кризисы в стране. Эпохальным событием в жизни всего курдского сообщества стал инициированный Барзани референдум о независимости Иракского Курдистана 25 сентября 2017 года. Правда, потом под давлением определенных внешних сил он говорил, что референдум был всего лишь «прикидкой», проверкой реакции внутреннего и международного сообщества на идею независимости.

Но как бы то ни было вскоре последовала его отставка и он принялся за мемуары, стремясь передать потомкам накопленный жизненный и политический опыт. В то же время появление сейчас его издания мемуаров не выглядит обычной акцией. Первое: в Ираке появились реальные признаки гражданской войны. В провинции Басра начались вооруженные столкновения между сторонниками имама Муктады ас-Садра и представителями военизированного шиитского ополчения «Асаиб Ахль аль-Хакк». В этой связи эксперты многих стран заявляют о реальных предпосылках распада страны и возможности провозглашения независимости Иракского Курдистана. Второе: в контекст конкретных событий вписываются впервые введенные мемуарные размышления Барзани о том, как президент Турции Тургут Озал после войны в Персидском заливе 1991 года предлагал решить проблему Иракского Курдистана. Он пишет, что в 1992 году Турция предложила создать конфедерацию с Иракским Курдистаном, и что в июле 1992 года, когда направлялся в Вашингтон, он остановился в Стамбуле и встретился с Озалом. «Он (Озал — С. Т.) затронул важный вопрос и заявил, что во время нашего визита в США мы спрашиваем американцев об их мнении относительно заключения соглашения с Анкарой о федерализме или конфедерализме между Турцией и Иракским Курдистаном, — пишет Барзани. — Анкара считала, что с ними обошлись несправедливо, когда вилайят Мосул был отрезан от Турции».

Масуд Барзани jan Sefti

При этом Барзани указывает, что это предложение было «неожиданным, когда оно было откровенно выдвинуто президентом Турции». Но в Вашингтоне и ответили, что «этот вопрос нуждается в детальном изучении, поскольку это большое дело», но от дальнейших комментариев воздержались. Дело в том, что Озал, этнический курд, позиционировал себя в роли крупнейшего регионального геополитического реформатора. Как выразился в этой связи турецкий эксперт Дженгиз Кандар, «Озал мечтал провести самые монументальные геополитические изменения на Ближнем Востоке со времен Первой мировой войны» и проводил консультации в загородной резиденции президента США Джорджа Буша в Кэмп-Дэвиде. Помимо курдского он продвигал и решение армянского вопроса, вел секретные переговоры с Ереваном, представителями армянской диаспоры. Турецкие эксперты полагают, что Озал намеревался реализовать проект «Ван», согласно которому армяне, потомки спасшихся от геноцида 1915 года в Османской империи, могли бы получить шансы вернуться на историческую родину и создать там культурную автономию. Экс-министр образования и госминистр в правительстве Озала Вехби Динчерлер говорил, что «Озал через американцев наводил справки об устремлениях армянской диаспоры, и поручил своим помощникам изучить вопрос о том, какую экономическую и политическую цену может заплатить Турция, если пойдет на уступки в этой проблеме».

Тургут Озал Government of Spain

Говоря иначе, Озал вынашивал и пытался продвигать проект создания новой неоосманской Турции, но без опоры на тюркизм. И за это, видимо, поплатился. Так, американский исследователь Эрик Эверби приводил тогда высказывание одного турецкого дипломата, который заявлял, что «Озал является верховным главой государства, но излишняя самостоятельность может стоить ему головы». В 1993 году он неожиданно скончался. По официальной версии Озал умер от сердечной недостаточности. Позже по настоянию его семьи было проведено расследование обстоятельств его смерти и Совет судебной медицины Турции (ATK) заявил, что в тканях Озала были обнаружены ядовитые вещества. Появились версии, согласно которым в Турции среди части политического класса и военных было недовольство «политикой заигрывания» Озала с курдами и армянами. Во всяком случае, сын покойного президента Ахмет Озал и его брат Коркут Озал утверждают, что восьмой президент Турции стал жертвой заговора военных.

Представляется, что, реанимируя сейчас «дух Озала», Барзани по-своему актуализирует внимание и интерес к озаловскому идейному и политическому, и геополитическому наследию в отношении будущего обустройства Турции и Ирака в целом, и в отношении решения армянского вопросов в частности. Действительно, среди турецких и некоторых иранских экспертов началась острая политическая дискуссия относительно «грядущих перемен на Ближнем Востоке». Да и повышенный интерес турок к личности Озала вполне объясним. Его считают вторым по значению после Кемаля Ататюрка государственным деятелем в истории республиканской Турции, «архитектором турецкого экономического чуда», автором новой концепции внешней политики, ориентированной на вывод Турции на лидирующие позиции на Ближнем Востоке. Будем ждать, что будет дальше.