Москва, , 21:36 — REGNUM Зеленскому стоит начать уже сейчас вести переговоры с Россией, а не потом, в ситуации возможного прекращения военного снабжения извне. Об этом газете The Wall Street Journal заявил бригадный генерал армии США, бывший помощник госсекретаря по военно-политическим делам Марк Киммитт.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Он напомнил, что США еще 19 августа пообещали выделить еще 775 млн долларов на военную помощь б. УССР, которая включает комплексы Javelin, боеприпасы для систем HIMARS, а также ракеты для противотанковых систем TOW, гаубицы калибра 105 мм и боеприпасы меньшего калибра.

«Последние системы более старые и менее продвинутые по сравнению с поставляемыми сегодня, что может указывать на то, что темпы использования [вооружений] на поле боя превышают их производство», — заметил Киммитт и не исключил, что в такой ситуации НАТО придется столкнуться с сокращением запасов передовых систем.

Бригадный генерал призвал Зеленского признать, что сокращение снабжения обернется для того катастрофическими последствиями. Поэтому Киммитт полагает, что Зеленскому пора начинать дипломатическое урегулирование ситуации, так как у него «мало шансов выбраться из нынешней трясины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сокращение западных поставок передовых вооружений киевскому режиму грозит катастрофическими последствиями для бандеровцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Генерал США назвал главную причину катастрофы для киевских боевиков