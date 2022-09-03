Санкт-Петербург, 3 сентября 2022, 20:11 — REGNUM На невских берегах в международной патриотической акции «Единой России» приняли участие школьники, студенты вузов, преподаватели, сотрудники музеев, библиотекари, деятели культуры, депутаты городского и федерального парламентов. Для всех желающих пройти тестирование в формате офлайн в Северной столице было открыто в общей сложности более 200 площадок.
Не остался безучастным к ежегодной акции и лидер петербургских единороссов Сергей Боярский. Свои знания о событиях Великой Отечественной войны он проверил вместе с военнослужащими Ленинградской военно-морской базы на площадке военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа.
По словам парламентария, акцию он воспринимает очень лично: в сражениях с фашистами принимал участие его двоюродный дед Николай Боярский, который за годы войны прошел путь от автоматчика до командира отделения стрелкового полка.
Не слишком ли сложными оказались задания «Диктанта Победы» для испытуемых? Большинство участников уверены в своих силах.
Как и у Сергея Боярского, у него тоже среди старших родственников есть герой войны − прадед Иван Яценко. Он ушел на фронт семнадцатилетним мальчишкой и 1943 году получил ранение в боях под Сталинградом.
Напомним, впервые акция «Единой России» «Диктант Победы» состоялась в 2019 году. Тогда историческое тестирование прошли около 100 тысяч человек, в 2021-м — уже 1,5 миллиона, причем 15 тысяч из них — жители Северной столицы.
Остается добавить, что итоги нынешнего «Диктанта Победы» будут подведены в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы, который по традиции пройдет на Красной площади.